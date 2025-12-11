В первой части (2018) зрители наблюдают за историей Нади — девочки из Иркутска, которая мечтает стать великой фигуристкой, но из-за проблем с координацией тренер Ирина Шаталина отказывается брать ее себе в ученицы. После смерти мамы Надя пытается пробиться на большой лед самостоятельно. В итоге, став взрослой, она все же достигает своей цели и становится партнершей фигуриста Владимира Леонова. Во время одного из выступлений Надя получает травму, из-за которой оказывается в инвалидном кресле. Тренер отправляет к ней хоккеиста Сашу Горина — он помогает девушке вновь поверить в себя.