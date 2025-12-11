«Лед» — спортивно-романтическая трилогия, сюжет которой строится вокруг фигуристки Нади Лапшиной и хоккеиста Саши Горина. Главные роли исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Виталия Корниенко, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров и др.
В первой части (2018) зрители наблюдают за историей Нади — девочки из Иркутска, которая мечтает стать великой фигуристкой, но из-за проблем с координацией тренер Ирина Шаталина отказывается брать ее себе в ученицы. После смерти мамы Надя пытается пробиться на большой лед самостоятельно. В итоге, став взрослой, она все же достигает своей цели и становится партнершей фигуриста Владимира Леонова. Во время одного из выступлений Надя получает травму, из-за которой оказывается в инвалидном кресле. Тренер отправляет к ней хоккеиста Сашу Горина — он помогает девушке вновь поверить в себя.
Вторая часть вышла в 2020 году, и в ней, по сюжету, Надя и Саша женятся. У пары рождается дочь, которую называют Надей. Жизнь складывается трагически — Надя, жена Саши, умирает в родах. Саше приходится воспитывать дочь в одиночестве. Надя растет и решает стать фигуристкой, как мама. Но отец против этого. Несмотря на запреты, девочка тайно покупает коньки и начинает тренироваться. Саша узнает об этом, и в семье начинаются конфликты.
В третьей части (2024) Надя, дочь Саши, выросла, стала фигуристкой и решила добиться того, чего не удалось сделать родителям — стать чемпионкой «Кубка льда». Саша не в восторге от амбиций дочери, но девушку это не останавливает. На одной из тренировок она встречает хоккеиста Сергея. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, но Саша не верит в серьезность намерений Сергея.
Сюжет всех трех частей, безусловно, увлекает. Но не менее интересно и то, как создавались фильмы, а в особенности локации, в которых проходили съемки. Об этом и расскажем в статье.
Ключевые локации, где снимали все части фильма «Лед»
Главной локацией всех трех фильмов стал Байкал: на его льду снимали важные сцены, которые стали визуальной основой трилогии. Но съемки проходили не только на озере. Для проекта выбирали города, ледовые арены и природные площадки, которые подходили под разные сюжетные задачи и помогали передать атмосферу каждой части.
Где снимали «Лед» (2018)
Фильм «Лед» (2018) режиссера Олега Трофима снимали в нескольких городах России. Городские сцены создавали в Иркутске, в том числе в микрорайоне Университетский — здесь, по сюжету, находился «родной двор» героини Нади Лапшиной.
Также съемки развернулись в Сочи на олимпийских объектах — во дворце спорта «Айсберг», где проходили соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2014, и в ледовом дворце «Большой». Последний съемочный день прошел в Москве, в парке ВДНХ.
Ключевые сцены снимали на озере Байкал, вокруг популярных мест — Листвянка, Большие Коты и Ольхон. Съемки велись на естественном льду, примерно в 300 метрах от берега. По словам создателей, весной лед поднимался с грохотом, был слышен постоянный треск, а на поверхности появлялись новые трещины. Зрелище пугающее, но лед на Байкале в это время еще достаточно толстый и безопасен для людей. Однако для страховки на площадке все же присутствовали сотрудники МЧС.
Где снимали «Лед 2» (2020)
Основные сцены этого фильма создавали на озере Байкал в поселке Листвянка, у истоков реки Ангара. Вита Корниенко, сыгравшая дочь Нади и Саши, призналась, что сцены на Байкале давались нелегко: сильный ветер сдувал девятилетнюю актрису, и она постоянно вылетала из кадра.
По сюжету герои живут в Иркутске, но все сцены, происходящие в этом городе, снимали в Москве. Аномально теплый декабрь усложнил съемки: натурные объекты приходилось приукрашивать искусственным снегом. Например, сцену, где Горин приезжает к тренеру Шаталиной, сняли во дворе домов на улице Крылатские Холмы. Для некоторых кадров использовали расположенный за домами парк.
Где снимали «Лед 3» (2024)
Третья часть стала самой «сибирской» из всех. В диалогах героев часто упоминается Иркутск, а на льду Байкала теперь тренируется не только Надя Горина, но и хоккейная команда ее отца. В роли игроков вымышленного клуба «Байкпроммаш» снялись настоящие хоккеисты из команды ВХЛ «Ермак».
По словам режиссера третьей части Юрия Хмельницкого, остров Ольхон на замерзшем Байкале произвел большое впечатление на съемочную группу. При поиске локаций создатели картины изучили весь западный берег озера. Ради горных пейзажей ездили в поселок Аршан, откуда хорошо видно Восточный Саян.
Открытую тренировку ХК «Байкпроммаш» на льду Байкала снимали в районе Малого моря без использования компьютерной графики. При этом возникли технические сложности: коньки хоккеистов оставляли глубокие следы на природном льду, поэтому после каждого дубля их удаляли с помощью газовой горелки.
Интересные факты о съемках все частей фильма «Лед»
Съемки трилогии «Лед» сопровождались множеством интересных деталей и технических нюансов. Многие сцены требовали высокой подготовки актеров и особой работы с локациями.
К участию в первой части фильма были привлечены профессиональные хореографы и фигуристы, главная из которых — Елена Масленникова, она ставила номера для героев.
На арену ледового дворца в Сочи при создании первой части съемочную группу допускали только глубокой ночью, чтобы не мешать тренировкам хоккеистов и фигуристов.
Виталия Корниенко год занималась с тренером по фигурному катанию, так как до этого она не умела стоять на коньках. В кадре ей пришлось выполнять сложные прыжки и элементы.
Съемки сцены свадьбы и поцелуя Аглаи Тарасовой и Александра Петрова длились 12 часов.
В третьей части приняли участие фигуристки Дарья Усачева и Вероника Жилина в качестве спортивных каскадеров для сложных ледовых сцен.