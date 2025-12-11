Рассел Кроу высказался о второй части фильма «Гладиатор», премьера которого состоялась в 2024 году, спустя 25 лет после выхода первой части с участием Кроу. Голливудский актер за роль Максимуса получил премию «Оскар».
Кроу раскритиковал продолжение легендарного фильма. Он отметил, что первая часть была особенной из-за своей моральной основы. По мнению звезды, этого совсем нет в продолжении.
«Я думаю, что недавний сиквел, даже название которого не хочется произносить вслух, является действительно удачным примером того, что даже люди, находившиеся в центре производства, на самом деле не понимают, что сделало первый фильм таким особенным. Дело было не в помпезности, не в обстоятельствах, не в экшене. Дело было в моральной основе. И еще в том, что на съемочной площадке каждый день велась борьба. Ежедневная борьба за сохранение этой моральной основы персонажа», — высказался актер в эфире австралийского радио Triple J.
В первой части Максимус начинает мстить врагам за убийство его семьи — жены и сына. В продолжении выясняется, что у героя был роман с другой женщиной, которая родила от него сына Луция (его сыграл Пол Мескал).
«Хотите сказать, что, храня верность жене, он одновременно спал с другой? О чем вы вообще? Это безумие!» — заключил Кроу.
«Гладиатор 2» — это продолжение культового фильма Ридли Скотта, действие которого разворачивается спустя 20 лет после оригинала.