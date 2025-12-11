Звезда «Реальных пацанов» собирается улететь из России в Новый год

Актер Владимир Селиванов и его жена Александра Калмыкова собираются улететь из России в Новый год. Супруги признались «Газете.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», что впервые не будут в Москве в этот праздник.
Блогер рассказала, что для них с мужем этот Новый год станет экспериментом.
«Мы улетаем в Таиланд. Первый Новый год будем праздновать вне Москвы. Но бой курантов будем обязательно слушать», — поделилась жена звезды «Реальных пацанов».
По словам артиста, новогодние праздники не обходятся в их семье без советских фильмов. Любимая комедия актера «Кавказская пленница», хотя в проекте ТНТ он сыграл персонажа из «Джентльменов удачи».
Ранее Владимиру Селиванову не дали шенген из-за финала сериала «Реальные пацаны».