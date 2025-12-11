Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Реальных пацанов» собирается улететь из России в Новый год

Актер Владимир Селиванов улетит с женой из России в Таиланд в Новый год
Владимир Селиванов и Александра Калмыкова
Владимир Селиванов и Александра КалмыковаИсточник: Legion-Media.ru

Актер Владимир Селиванов и его жена Александра Калмыкова собираются улететь из России в Новый год. Супруги признались «Газете.Ru» на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», что впервые не будут в Москве в этот праздник.

Блогер рассказала, что для них с мужем этот Новый год станет экспериментом.

«Мы улетаем в Таиланд. Первый Новый год будем праздновать вне Москвы. Но бой курантов будем обязательно слушать», — поделилась жена звезды «Реальных пацанов».

По словам артиста, новогодние праздники не обходятся в их семье без советских фильмов. Любимая комедия актера «Кавказская пленница», хотя в проекте ТНТ он сыграл персонажа из «Джентльменов удачи».

Ранее Владимиру Селиванову не дали шенген из-за финала сериала «Реальные пацаны».