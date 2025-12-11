Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэйли Спэни ответила на слухи об отношениях с Джейкобом Элорди

Актриса опровергла домыслы
Кэйли Спэни
Кэйли СпэниИсточник: Legion-Media.ru

27-летняя актриса и певица Кэйли Спэни прокомментировала слухи о романе с Джейкобом Элорди, которые появились около месяца назад, после того, как 28-летний актер показал фотографию, на которой они вместе поют в караоке.

«Это был замечательный вечер. Он мой дорогой друг, и я им очень горжусь, — подчеркнула знаменитость. — Он приехал в Лондон, а я была в городе, и единственный классный способ что-либо отпраздновать — это, конечно же, вечер караоке. Так что на этом фото мы, вероятно, поем Шакиру или что-то подобное, как это обычно и делают», — рассказала девушка, отрицая все слухи о возможном романе с актером.

Ранее Гвинет Пэлтроу призналась Джейкобу Элорди, что ее дочь в него влюблена.