Никита Михалков высказался о Михаиле Ефремове, который в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.
Ефремова осудили, но весной 2025 года он вышел из тюрьмы по УДО. Артисту предложили работу в театре «Мастерская “12”», художественным руководителем которого является Никита Сергеевич.
Режиссер отметил, что судьба Михаила Олеговича не могла сложиться иначе. По его мнению, трагедия стала следствием того, какой образ жизни артист вел до этого.
«То, что произошло, было естественным следствием постепенной потери им реальности и ощущения собственности своего таланта. Не могло быть по-другому, это бы кончилось еще как-нибудь, еще страшнее. Поэтому, думаю, что при всей сложности его характера он имел время, чтобы многое понять. Я это почувствовал», — высказался Михалков в беседе с изданием «78.ru».
С сентября Ефремов репетирует спектакль «Разговор без свидетеля», сюжет которого многим знаком по одноименного фильму Никиты Сергеевича. Премьера постановки состоится зимой 2026 года. Это будет первая театральная работа Михаила Олеговича после выхода из тюрьмы.
«И я действительно сделал многое для того, чтобы он сумел выйти на сцену. Не для себя, не для кассы. Просто чтобы понимал, что он с его дарованием и с его опытом может намного больше сделать», — заключил Михалков.
В постановке также участвует Анна Михалкова, старшая дочь режиссера.