Мила Кунис рассказала о необычном спортивном хобби своей дочери

«Мой муж начал водить их на занятия по джиу-джитсу, чтобы научить самообороне, — отметила Мила в беседе с ведущими. — Они собираются вместе, и — иногда мой сын тоже этим занимается — все учатся самообороне, это так здорово». Звезда призналась, что ее дочери очень нравится новое спортивное увлечение, чем и Мила, и Эштон довольны.