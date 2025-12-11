Мила Кунис рассказала о необычном спортивном хобби своей дочери

Во время интервью в шоу Live with Kelly and Mark Мила Кунис с восторгом рассказала о своем 9-летнем сыне Димитри и 11-летней дочке Уайетт. Так, актриса заявила, что ее наследница посещает с друзьями и отцом, Эштоном Кутчером, занятия по джиу-джитсу.
«Мой муж начал водить их на занятия по джиу-джитсу, чтобы научить самообороне, — отметила Мила в беседе с ведущими. — Они собираются вместе, и — иногда мой сын тоже этим занимается — все учатся самообороне, это так здорово». Звезда призналась, что ее дочери очень нравится новое спортивное увлечение, чем и Мила, и Эштон довольны.
