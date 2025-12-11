Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мила Кунис рассказала о необычном спортивном хобби своей дочери

Актриса поделилась, что ее дочь учится самообороне
мила кунис горох
мила кунис горохИсточник: Legion-Media

Во время интервью в шоу Live with Kelly and Mark Мила Кунис с восторгом рассказала о своем 9-летнем сыне Димитри и 11-летней дочке Уайетт. Так, актриса заявила, что ее наследница посещает с друзьями и отцом, Эштоном Кутчером, занятия по джиу-джитсу.

«Мой муж начал водить их на занятия по джиу-джитсу, чтобы научить самообороне, — отметила Мила в беседе с ведущими. — Они собираются вместе, и — иногда мой сын тоже этим занимается — все учатся самообороне, это так здорово». Звезда призналась, что ее дочери очень нравится новое спортивное увлечение, чем и Мила, и Эштон довольны.