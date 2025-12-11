Ричмонд
Агата Муцениеце показала фото с детьми с выписки из роддома

Актриса показала фото со старшими детьми

Актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии из роддома. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Агата Муцениеце показала фото с детьми с выписки
Источник: www_gazeta_ru

Один из снимков был сделан во время выписки. Актриса была запечатлена вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией, которых родила от экс-супруга Павла Прилучного. Артистка позировала в коричневом трикотажном костюме и кроссовках. Знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа.

При этом пока актриса не стала показывать фото с новорожденной дочерью.

Знаменитость родила девочку от музыканта Петра Дранги. О романе пары стало известно в конце 2024 года, а 25 августа 2025 года влюбленные сыграли свадьбу. Для артиста дочь стала первым ребенком, а для его избранницы — третьим.

Ранее Агата Муцениеце раскрыла, на сколько поправилась после родов.