Кинокартина Андрея Кравчука, вышедшая в 2008 году, стала одним из самых громких и спорных исторических проектов своего времени. Съемки заняли полтора года и проходили в нескольких городах. Фильм повествует о последнем периоде жизни адмирала Александра Колчака — от блистательной карьеры флотоводца на фронтах Первой мировой до руководства Белым движением и мученической гибели в Иркутске — и о его всепоглощающей любви к Анне Тимиревой. Рассказываем о ключевых местах, где снимали картину.
Города и места, где снимали фильм «Адмиралъ»
Создатели картины поставили перед собой амбициозную задачу — снимать по возможности в тех городах, где разворачивались реальные исторические события. Работа над фильмом стала грандиозной экспедицией длиной в 210 съемочных дней по ключевым локациям. Каждое место привнесло в картину свою уникальную атмосферу.
Крейсер «Аврора» (Санкт-Петербург)
Легендарный крейсер, символ революции, сейчас превращен в музей. На время съемок он вернулся к своей первоначальной роли и стал боевым кораблем Российского императорского флота. На нем снимались морские батальные сцены. Для демонстрации масштаба событий в массовке были задействованы настоящие матросы и солдаты срочной службы, вооруженные музейными винтовками. Залпы орудий «Авроры», воссозданные для фильма, оказались настолько реалистичными, что всерьез напугали жителей близлежащих районов Петербурга.
Дворцовая площадь (Санкт-Петербург)
Сердце Северной столицы стало площадкой для одной из ключевых сцен политического перелома — торжественной встречи Временного правительства. По брусчатке площади под восторженные крики «Ура!» проезжает автомобиль с министром юстиции Александром Керенским (Виктор Вержбицкий), а в толпе мелькают лица Александра Колчака (Константин Хабенский) и его друга Михаила Смирнова (Егор Бероев). Желтый фасад здания Штаба Гвардейского корпуса на заднем плане служит безмолвным свидетелем исторического момента, который вскоре обернется трагедией.
Михайловский замок (Санкт-Петербург)
Мрачный Михайловский замок стал фоном для пронзительной сцены расставания. У его ворот, через решетку ограды которой виднеется памятник Петру I, происходит второе, роковое прощание Колчака и Анны Тимиревой (Елизавета Боярская). Он уезжает из России, а она, произнеся пророческие слова: «Я знаю, что вы есть», уходит по брусчатому мостику.
Макаровский мост (Кронштадт)
Для съемок одной из самых тяжелых сцен фильма — расстрела морских офицеров — группа отправилась в Кронштадт. Эпизод снимали у Макаровского моста, перекинутого через Петровский овраг. Это место, расположенное недалеко от Якорной площади, с его суровой, почти безжизненной атмосферой стало идеальным воплощением жестокости и бессмысленности братоубийственной войны.
Соборная площадь (Коломна)
Не все события в фильме снимались там, где они происходили в реальности. Например, сцену торжественного въезда войск Колчака в Омск снимали на Соборной площади в Коломне. Поздней весной здесь пришлось создавать иллюзию зимы с помощью бутафорского снега. В съемках участвовал оркестр Коломенской филармонии, музыкантам которого выдали историческую форму.
Интересные факты о фильме «Адмиралъ»
На роль Колчака пробовались Александр Балуев, Александр Домогаров и Алексей Серебряков, но выбор пал на Константина Хабенского. На роль Анны Тимиревой рассматривались Ольга Будина и Оксана Фандера, а Софью Колчак могла сыграть Чулпан Хаматова или Евгения Крюкова. О других интересных фактах, связанных с созданием картины, рассказали ниже.
Изначально генерала Каппеля должен был играть Владислав Галкин, но он сломал ногу на съемках «Диверсанта», и его экстренно заменил Сергей Безруков.
Для создания масштабных батальных сцен, особенно морского боя между «Сибирским стрелком» и «Фридрихом Карлом», специалистами по спецэффектам были созданы рекордные 24 тысячи компьютерных кадров. Эпизод длиной 12 минут снимали около месяца.
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев написал для фильма песню «В путь», но создатели картины ее отклонили. Сам музыкант позже заявил, что рад этому, так как, по его мнению, написанная им композиция «такого убогого фильма не достойна».
В эпизодической, но символичной роли режиссера Сергея Бондарчука выступил его сын — Федор Бондарчук. В начальном и финальном эпизодах «Адмирала» действие происходит в 1964 году. Зрителям показаны съемки фильма «Война и мир», на которых Анна Тимирева в реальности работала консультантом по этикету.