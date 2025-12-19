Кинокартина Андрея Кравчука, вышедшая в 2008 году, стала одним из самых громких и спорных исторических проектов своего времени. Съемки заняли полтора года и проходили в нескольких городах. Фильм повествует о последнем периоде жизни адмирала Александра Колчака — от блистательной карьеры флотоводца на фронтах Первой мировой до руководства Белым движением и мученической гибели в Иркутске — и о его всепоглощающей любви к Анне Тимиревой. Рассказываем о ключевых местах, где снимали картину.