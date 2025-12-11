У Театра на Таганке открыли памятник Юрию Любимову

Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. Играл в Театре им. Вахтангова. В 1959 году дебютировал в этом театре как режиссер со спектаклем «Много ли человеку надо». Снимался в кино, среди фильмов с его участием — «Кубанские казаки», «Композитор Глинка», «Город зажигает огни». Преподавал в Театральном училище имени Бориса Щукина. В 1963 году со студентами поставил спектакль «Добрый человек из Сезуана». 23 апреля 1964 года этой постановкой открылся новый Театр на Таганке, который возглавил сам режиссер. Среди его постановок в Театре на Таганке — «Десять дней, которые потрясли мир», «Мать», «Час пик». Спектакли театра были отмечены многочисленными театральными премиями.