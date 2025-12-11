Идея фильма родилась из простого, но распространенного детского ужаса — боязни монстра под кроватью. Однако создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер превращает эту фобию в напряженный триллер с двойным дном. Смешение жанров стало визитной карточкой режиссера, и в своей первой полнометражной работе он доводит этот подход до совершенства. Рассказываем, когда в широкий прокат выйдет фильм, который уже сейчас называют одним из главных кинодебютов года.
Когда выйдет фильм «Поймать монстра»
Фильм «Поймать монстра» выйдет в российский прокат 18 декабря 2025 года, идеально вписавшись в сезон, когда зрители особенно восприимчивы к историям на грани реальности и вымысла. До этого, 13 декабря, состоится специальный показ фильма в рамках московского фестиваля «Comic Con Игромир».
Где и как проходили съемки фильма «Поймать монстра»
Основное действие фильма разворачивается в ветхом жилом комплексе на окраине нью-йоркского Китайского квартала. Для создания гнетущей, сюрреалистичной атмосферы Брайан Фуллер выбрал сочетание натурных съемок и павильонной работы. Ключевые интерьерные сцены, включая детскую комнату, где обитает воображаемый (или не очень) монстр, были сняты в студии, что дало команде полный контроль над светом, звуком и пространством для создания сложных визуальных эффектов.
Работу над визуальным рядом курировала студия Legacy EFX, известная по таким проектам, как «Гарри Поттер» и «Чужой: Завет». Ее задача состояла в том, чтобы сшить воедино ощущение хрупкой детской реальности и грубого, жестокого мира взрослых, не прибегая к откровенным CGI-монстрам, а делая акцент на атмосфере, тенях и чувстве постоянной угрозы.
Кто снимается в фильме «Поймать монстра»
В центре сюжета — дуэт, состоящий из опытного мастера и начинающей актрисы. Роль соседа, который может оказаться как спасителем, так и новой угрозой исполнил Мадс Миккельсен. Его холодная, сдержанная харизма идеально подходит для персонажа с темным прошлым. Десятилетнюю Аврору, чья детская вера сталкивается с ужасающей реальностью, сыграла Софи Слоун. Их поддерживает звездный ансамбль актеров второго плана: Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Ваэль Алройли и Сут Чжао.
О чем будет фильм «Поймать монстра»
История начинается с классической для ребенка проблемы: Аврора уверена, что в ее комнате, прямо под кроватью, живет монстр. Ее страх обретает катастрофические масштабы, когда однажды она обнаруживает, что ее родители бесследно исчезли. Убежденная, что их съело чудовище, девочка решает обратиться за помощью к единственному, кто кажется ей достаточно сильным, — молчаливому и странному соседу.
Тот, однако, подозревает, что случилось что-то более обыденное, но оттого не менее жуткое. Мужчина — профессиональный киллер, и исчезновение семьи девочки совпадает по времени с активной охотой на него самого. Терзаемый чувством вины, что бедные люди могли пострадать из-за его прошлого, герой соглашается помочь Авроре. Их совместное расследование превращается в безумную охоту, где граница между детской фантазией и криминальным кошмаром окончательно стирается. Героям предстоит выяснить, что на самом деле скрывается в темноте: мифическое чудовище или самые ужасные монстры человеческой природы.
Интересные факты о фильме «Поймать монстра»
Производство фильма «Поймать монстра» было сопряжено с рядом творческих решений и коллабораций, которые и делают этот проект уникальным.
Несмотря на огромный авторитет Брайана Фуллера в телеиндустрии (он прославился как создатель «Ганнибала» и «Мертвых до востребования»), фильм «Поймать монстра» стал его режиссерским дебютом в полном метре. Он выступил как автор сценария, режиссер и сопродюсер, что позволило ему полностью перенести свой уникальный визуальный и нарративный стиль на большой экран.
Роль загадочного соседа стала поводом для творческого воссоединения режиссера и актера. Брайан Фуллер, будучи шоураннером сериала «Ганнибал», в 2013 году утвердил Мадса Миккельсена на роль Ганнибала Лектера, что принесло датскому актеру мировую славу. «Поймать монстра» — их первый совместный проект за десятилетие.
Продюсеры и сам Фуллер неоднократно называли фильм сказкой на ночь, но с мрачным, взрослым подтекстом. Эта концепция нашла отражение и в визуальном языке: оператор Николь Хирш Уитакер выстроила кадр так, чтобы повседневные предметы в детской комнате при определенном свете выглядели угрожающе, превращая знакомый мир в обитель кошмаров.
Еще до широкого релиза фильм был представлен на нескольких закрытых фестивальных показах, где получил высокие оценки критиков. На агрегаторе рецензий на фильмы и сериалы Rotten Tomatoes рейтинг одобрения картины держится на уровне 88%. Критики особенно отмечают игру дуэта Миккельсена и Слоун и умение Фуллера балансировать на грани жанров.