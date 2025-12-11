Тот, однако, подозревает, что случилось что-то более обыденное, но оттого не менее жуткое. Мужчина — профессиональный киллер, и исчезновение семьи девочки совпадает по времени с активной охотой на него самого. Терзаемый чувством вины, что бедные люди могли пострадать из-за его прошлого, герой соглашается помочь Авроре. Их совместное расследование превращается в безумную охоту, где граница между детской фантазией и криминальным кошмаром окончательно стирается. Героям предстоит выяснить, что на самом деле скрывается в темноте: мифическое чудовище или самые ужасные монстры человеческой природы.