Что известно о фильме «Поймать монстра»: дата выхода, исполнители главных ролей и интересные факты о проекте

Фильм Брайана Фуллера «Поймать монстра» — драматический хоррор с элементами черной сказки — уже совсем скоро выйдет в российский прокат. Он обещает зрителям мрачную историю о детских страхах, которые могут оказаться самой что ни на есть взрослой реальностью
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Поймать монстра
Кадр из фильма «Поймать монстра»

Идея фильма родилась из простого, но распространенного детского ужаса — боязни монстра под кроватью. Однако создатель сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер превращает эту фобию в напряженный триллер с двойным дном. Смешение жанров стало визитной карточкой режиссера, и в своей первой полнометражной работе он доводит этот подход до совершенства. Рассказываем, когда в широкий прокат выйдет фильм, который уже сейчас называют одним из главных кинодебютов года. 

Когда выйдет фильм «Поймать монстра»

Фильм «Поймать монстра» выйдет в российский прокат 18 декабря 2025 года, идеально вписавшись в сезон, когда зрители особенно восприимчивы к историям на грани реальности и вымысла. До этого, 13 декабря, состоится специальный показ фильма в рамках московского фестиваля «Comic Con Игромир».

Где и как проходили съемки фильма «Поймать монстра» 

Основное действие фильма разворачивается в ветхом жилом комплексе на окраине нью-йоркского Китайского квартала. Для создания гнетущей, сюрреалистичной атмосферы Брайан Фуллер выбрал сочетание натурных съемок и павильонной работы. Ключевые интерьерные сцены, включая детскую комнату, где обитает воображаемый (или не очень) монстр, были сняты в студии, что дало команде полный контроль над светом, звуком и пространством для создания сложных визуальных эффектов.

Кадр из фильма Поймать монстра
Кадр из фильма «Поймать монстра»

Работу над визуальным рядом курировала студия Legacy EFX, известная по таким проектам, как «Гарри Поттер» и «Чужой: Завет». Ее задача состояла в том, чтобы сшить воедино ощущение хрупкой детской реальности и грубого, жестокого мира взрослых, не прибегая к откровенным CGI-монстрам, а делая акцент на атмосфере, тенях и чувстве постоянной угрозы.

Кто снимается в фильме «Поймать монстра»

Софи Слоун и Мадс Миккельсен в фильме Поймать монстра
Софи Слоун и Мадс Миккельсен в фильме «Поймать монстра»

В центре сюжета — дуэт, состоящий из опытного мастера и начинающей актрисы. Роль соседа, который может оказаться как спасителем, так и новой угрозой исполнил Мадс Миккельсен. Его холодная, сдержанная харизма идеально подходит для персонажа с темным прошлым. Десятилетнюю Аврору, чья детская вера сталкивается с ужасающей реальностью, сыграла Софи Слоун. Их поддерживает звездный ансамбль актеров второго плана: Сигурни Уивер, Давид Дастмалчян, Ребекка Хендерсон, Шила Атим, Ваэль Алройли и Сут Чжао.

О чем будет фильм «Поймать монстра»

Кадр из фильма Поймать монстра
Кадр из фильма «Поймать монстра»

История начинается с классической для ребенка проблемы: Аврора уверена, что в ее комнате, прямо под кроватью, живет монстр. Ее страх обретает катастрофические масштабы, когда однажды она обнаруживает, что ее родители бесследно исчезли. Убежденная, что их съело чудовище, девочка решает обратиться за помощью к единственному, кто кажется ей достаточно сильным, — молчаливому и странному соседу.

Тот, однако, подозревает, что случилось что-то более обыденное, но оттого не менее жуткое. Мужчина — профессиональный киллер, и исчезновение семьи девочки совпадает по времени с активной охотой на него самого. Терзаемый чувством вины, что бедные люди могли пострадать из-за его прошлого, герой соглашается помочь Авроре. Их совместное расследование превращается в безумную охоту, где граница между детской фантазией и криминальным кошмаром окончательно стирается. Героям предстоит выяснить, что на самом деле скрывается в темноте: мифическое чудовище или самые ужасные монстры человеческой природы.

Интересные факты о фильме «Поймать монстра»

Кадр из фильма Поймать монстра
Кадр из фильма «Поймать монстра»

Производство фильма «Поймать монстра» было сопряжено с рядом творческих решений и коллабораций, которые и делают этот проект уникальным.

  • Несмотря на огромный авторитет Брайана Фуллера в телеиндустрии (он прославился как создатель «Ганнибала» и «Мертвых до востребования»), фильм «Поймать монстра» стал его режиссерским дебютом в полном метре. Он выступил как автор сценария, режиссер и сопродюсер, что позволило ему полностью перенести свой уникальный визуальный и нарративный стиль на большой экран.

  • Роль загадочного соседа стала поводом для творческого воссоединения режиссера и актера. Брайан Фуллер, будучи шоураннером сериала «Ганнибал», в 2013 году утвердил Мадса Миккельсена на роль Ганнибала Лектера, что принесло датскому актеру мировую славу. «Поймать монстра» — их первый совместный проект за десятилетие.

  • Продюсеры и сам Фуллер неоднократно называли фильм сказкой на ночь, но с мрачным, взрослым подтекстом. Эта концепция нашла отражение и в визуальном языке: оператор Николь Хирш Уитакер выстроила кадр так, чтобы повседневные предметы в детской комнате при определенном свете выглядели угрожающе, превращая знакомый мир в обитель кошмаров.

  • Еще до широкого релиза фильм был представлен на нескольких закрытых фестивальных показах, где получил высокие оценки критиков. На агрегаторе рецензий на фильмы и сериалы Rotten Tomatoes рейтинг одобрения картины держится на уровне 88%. Критики особенно отмечают игру дуэта Миккельсена и Слоун и умение Фуллера балансировать на грани жанров.