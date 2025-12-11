«Елки 12» — история, сочетающая в себе проверенную годами магию новогоднего чуда и свежие актерские лица. Картина, как и ее предшественницы, обещает стать обязательным пунктом в предпраздничной программе миллионов семей, продолжая доказывать, что главное волшебство рождается из любви, надежды и желания быть вместе. Рассказываем, когда фильмы выйдет на экраны, кто в нем снимается, а также делимся интересными фактами о создании этой новогодней истории.
Когда выйдет фильм «Елки 12»
Традиция неизменна: почти каждый год в середине декабря «Елки» дают официальный старт новогоднему настроению в кинотеатрах. В 2025 году премьера 12-й части запланирована на 18 декабря.
Кто снимается в фильме «Елки 12»
Кастинг новой части балансирует между верностью традициям и свежими веяниями. К роли харизматичного дяди Юры, чьи похождения стали одной из сквозных линий франшизы, возвращается Дмитрий Нагиев. Ключевой новинкой этого года стало участие популярного комика Дмитрия Журавлева, известного по проекту «Натальная карта». Еще одним ярким приобретением стала блогер-миллионник Маш Милаш (Мария Камова), чье появление призвано привлечь молодую аудиторию.
В фильме задействован и Рузиль Минекаев, чья звездная роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» добавила веса его возвращению в новогоднюю сагу. Поддержат ансамбль проверенные актеры, составляющие костяк последних частей франшизы: Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова, Андрей Максимов, Тина Стойилкович и др. Интересно, что один из режиссеров картины, Борис Дергачев, появится и в актерском составе.
О чем будет фильм «Елки 12»
Сюжет двенадцатых «Елок» построен вокруг самой трогательной и личной для многих истории — попытки спасти семью. Девятилетний Ваня из Кирова, узнав о планах родителей развестись, решается на отчаянный шаг. Полный детской веры в чудо, он сбегает из дома и отправляется в Великий Устюг — резиденцию Деда Мороза. Мальчик рассчитывает лично попросить волшебника сохранить его семью.
Пока Ваня путешествует на поездах и автобусах, заводит неожиданных друзей и сталкивается с трудностями, охваченные паникой родители бросаются на поиски сына. Их путь переплетается с историями других героев в разных уголках страны, создавая классическую для франшизы мозаику из перекликающихся новелл. Основной драматургический вопрос звучит так: успеют ли герои воссоединиться, понять друг друга и исправить ошибки до боя курантов?
Интересные факты о фильме «Елки 12»
Создание каждой новой части главной новогодней франшизы — это не только сам кинопроцесс, но и интересная закадровая история. «Елки 12» не стали исключением.
Над постановкой работали сразу четыре режиссера: Ольга Долматовская, Борис Дергачев, Юрий Коробейников и Андрей Силкин. Такой подход, характерный для формата киноальманаха, позволяет каждой сюжетной линии обрести свой почерк, сохраняя при этом общий дух и стилистику франшизы.
Сценарий написали ключевые для современной российской комедии фигуры: Жора Крыжовников и Петр Внуков. Их совместная работа гарантирует как фирменный юмор, так и ту самую трогательность, которая стала визитной карточкой проекта.
Несмотря на зимнюю сказку на экране, съемки частей франшизы часто проходят летом. Чтобы создать иллюзию настоящей русской зимы, команде приходится использовать тонны искусственного снега и снимать уличные сцены в павильонах. Аутентичности добавляют лишь отдельные натурные съемки в реальном Великом Устюге.
Создатели франшизы осознают ее уникальный статус. Как отмечает Жора Крыжовников, «Елки» стали для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Участие в проекте медийных лиц лишь подтверждает его роль объединяющей народной сказки.