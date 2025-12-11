«Елки 12» — история, сочетающая в себе проверенную годами магию новогоднего чуда и свежие актерские лица. Картина, как и ее предшественницы, обещает стать обязательным пунктом в предпраздничной программе миллионов семей, продолжая доказывать, что главное волшебство рождается из любви, надежды и желания быть вместе. Рассказываем, когда фильмы выйдет на экраны, кто в нем снимается, а также делимся интересными фактами о создании этой новогодней истории.