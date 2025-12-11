«Я обязательно посмотрю, что получится. Странно, что Андреасян за “Войну и мир” вообще взялся. У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет? В Европе как-то взялись за экранизацию — вышло ужасно. Даже американцы снимали картину с Одри Хепберн — она не идет в сравнение с нашей. Лучше, чем было, уже не сделать. Тем более съемки войны — это же так сложно. Хотя сейчас появились современные технологии — может, и нарисуют ее вообще», — рассказала артистка изданию «Абзац».