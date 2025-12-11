Станислав Бондаренко сыграет в новой экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна.
40-летний актер получил в картине роль князя Андрея Болконского. В личном блоге режиссер поделился кадрами со съемочной площадки. Бондаренко примерил несколько мундиров, а также светский мужской костюм 19 века.
«Вот и подошел к концу первый блок съемок фильма “Война и мир”! Впереди еще много работы и много чудес! Хочу в завершении этого блока представить вам моего Андрея Болконского. Эту знаковую роль исполнит потрясающий актер Станислав Бондаренко! Одной тайной меньше! С волнением ждем следующего блока съемок!» — написал Андреасян.
Пользователи сети одобрили выбор режиссера — они считают, что Бондаренко подходит на эту роль.
«Какое попадание в Болконского, я таким и видела его», «Как увидела фото, сразу подумала — Болконский. Как ему идет образ», «Как правильно подобран актер», «Как вы угадали с актером», «Вау, я именно такого его и представляла», «Это восхитительно», «Тот самый Болконский», «Ну как же хорош! Эта роль именно под Станислава Бондаренко».
Стоит отметить, что многие критикуют Андреасяна за желание экранизировать классику. Ранее он снял фильм «Онегин» по мотивам романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин».
«"Евгения Онегина" не хватило, чтобы понять, что экранизация классики — это не ваше?» — написал один из пользователей сети. «Не хватило! Хочу убедиться!» — ответил режиссер.
До этого советская актриса Людмила Савельева, которая сыграла Наташу Ростову в экранизации «Войны и мира» Сергея Бондарчука, высказалась о работе Андреасяна. Она призналась, что обязательно посмотрит новую версию одного из известных произведений русской классики. Однако актриса не понимает, зачем режиссер экранизирует то, что уже было снято Бондарчуком.
«Я обязательно посмотрю, что получится. Странно, что Андреасян за “Войну и мир” вообще взялся. У нас был чудесный советский фильм, поэтому новый могли бы и не снимать. Других идей, что ли, нет? В Европе как-то взялись за экранизацию — вышло ужасно. Даже американцы снимали картину с Одри Хепберн — она не идет в сравнение с нашей. Лучше, чем было, уже не сделать. Тем более съемки войны — это же так сложно. Хотя сейчас появились современные технологии — может, и нарисуют ее вообще», — рассказала артистка изданию «Абзац».
Ранее стало известно, что фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна по роману Толстого выйдет в 2027 году.