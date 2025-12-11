Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве учредили премию для специалистов киноиндустрии

Прием заявок продлится до 30 января 2026 года
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Москвы учредило премию для специалистов отечественной киноиндустрии «Цех. За кадром», сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«Награду будут вручать в 12 номинациях. Прием заявок уже начался и продлится до 30 января 2026 года включительно», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что премия предназначена для тех, чья работа обычно остается за кадром и не представлена на кинофестивалях: исторических консультантов, художников-постановщиков, кастинг-директоров, художников по костюмам, звукорежиссеров и других профессионалов отрасли. К участию приглашают специалистов, которые работали над полнометражными фильмами, вышедшими на экраны в 2025 году. Лауреатов определит экспертное жюри. В числе номинаций — «Реквизиторский цех», «Цех компьютерной графики», «Гримерный цех», «Монтажный цех», «Осветительский цех».

Церемония награждения победителей запланирована на весну 2026-го. Организаторы премии — «Москино» и Киностудия Горького, входящие в состав московского кинокластера.