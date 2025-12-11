В Москве учредили премию для специалистов киноиндустрии

Уточняется, что премия предназначена для тех, чья работа обычно остается за кадром и не представлена на кинофестивалях: исторических консультантов, художников-постановщиков, кастинг-директоров, художников по костюмам, звукорежиссеров и других профессионалов отрасли. К участию приглашают специалистов, которые работали над полнометражными фильмами, вышедшими на экраны в 2025 году. Лауреатов определит экспертное жюри. В числе номинаций — «Реквизиторский цех», «Цех компьютерной графики», «Гримерный цех», «Монтажный цех», «Осветительский цех».