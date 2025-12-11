Девушка Венсана Касселя о начале их отношений: «Танцевали всю ночь»

«На нашем первом свидании мы пошли ужинать, и с самого начала все было особенным. В разговоре быстро стало ясно, как много у нас общего, особенно — любовь к Бразилии. Мы без ума от бразильской культуры. До сих пор ничто не сделает нас счастливее, чем поездка в Бразилию. После того как мы наговорились за ужином обо всем, он сказал, что у его друзей намечается вечеринка. Мы приехали, и там играли афробит, рэггетон и бразильская музыка, на сцене выступали невероятные танцоры, вокруг была толпа разных людей. В тот момент он окончательно покорил меня. Мы протанцевали всю ночь, будто знали друг друга много лет. Именно тогда я почувствовала, что наши энергии совпадают», — рассказала знаменитость.