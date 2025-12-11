Константин Эрнст появился на публике с женой и дочерями

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст появился на публике с женой и дочерьми. Они приехали в Пушкинский музей на моновыставку работ Марка Шагала. Актриса Софья Эрнст поделилась кадрами с семейного выхода в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
У пары трое детей: помимо девятилетней Эрики и восьмилетней Киры, они воспитывают пятилетнего Льва. Артистка отмечала в интервью, что с малых лет приобщает их к искусству. По словам знаменитости, дочери и сын достойно ведут себя в музеях и задают вопросы экскурсоводам.
Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
Ранее Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее.