Дженнифер Лоуренс вернулась в «Голодные игры»

Картина «Голодные игры: Рассвет жатвы» рассказывает о 50-х Голодных играх, которые состоялись за 24 года до событий серии фильмов с участием Лоуренс и Хатчерсона. Инсайдеры THR утверждают, что Китнисс и Пит появятся в сцене из будущего.