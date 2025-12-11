Ричмонд
Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж

Актриса впервые за 20 лет изменила цвет волос

Актриса Оксана Акиньшина впервые за 20 лет сменила имидж. Звезда решилась покрасить волосы, чтобы стать светлее. По признанию артистки, с прежним цветом ей стало сложно существовать.

Оксана Акиньшина / фото: соцсети

«Последние 15−20 лет я ничего не делала со своими волосами. Настал момент. За последние несколько лет волосы уже начали темнеть, хотелось вернуть естественные юношеские блики, стать светлее, что для меня естественнее. Темный оттенок стал для меня чужеродным, мне довольно сложно было с ним существовать, хотелось осветлить», — рассказала знаменитость, находясь в кресле у стилиста, которая показала результат подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ранее Оксана Акиньшина показала редкое фото Данилы Козловского.