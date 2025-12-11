Стала известна судьба сцены с Ларисой Долиной в новогоднем фильме

ТНТ сохранил сцену с Ларисой Долиной в фильме «Невероятных приключений Шурика». Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому…».
По данным издания, в конце сцены со звездой добавили дисклеймер «клип был снят под влиянием мошенников». Во время премьеры в кинозалах также был устроен дождь из фальшивых денежных купюр.
30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.
Речь идет о сцене, в которой знаменитость перепела хит Инстасамки «За деньги — “да”». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.
Ранее в новогоднем выпуске «Аншлага» пошутили про ситуацию с квартирой Долиной.