Стала известна судьба сцены с Ларисой Долиной в новогоднем фильме

ТНТ оставил сцену с Долиной в новогоднем фильме
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ
Лариса Долина, фото: пресс-служба ТНТ

ТНТ сохранил сцену с Ларисой Долиной в фильме «Невероятных приключений Шурика». Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому…».

По данным издания, в конце сцены со звездой добавили дисклеймер «клип был снят под влиянием мошенников». Во время премьеры в кинозалах также был устроен дождь из фальшивых денежных купюр.

30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.

Речь идет о сцене, в которой знаменитость перепела хит Инстасамки «За деньги — “да”». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

Ранее в новогоднем выпуске «Аншлага» пошутили про ситуацию с квартирой Долиной.