Картину, представившую миру «Звездные войны», продали почти за $4 млн

Это акриловая и аэрографная работа художника и дизайнера афиш Тома Юнга, впервые появившаяся в американских газетах 13 мая 1977 года, меньше чем за две недели до выхода первой части космической эпопеи Джорджа Лукаса. Также она размещалась на билбордах, в рекламных объявлениях в журналах и театральных программах.