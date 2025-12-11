Лукьяненко: возобновляется работа над экранизацией «Семи дней до Мегиддо»

«Да, я надеюсь, что это произойдет, потому что с этой экранизацией все получалось долго и сложно. Сейчас проект, в общем, реанимируется, и я работаю над новой версией сценария, опять же, адаптируя какие-то вещи, линии. Посмотрим, что из этого получится. Это довольно свежая книжка, точнее первая книга из цикла четырех книг. И мне кажется, что она одна из самых удачных у меня за последние годы», — сказал он.