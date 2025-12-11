Ричмонд
Лукьяненко: возобновляется работа над экранизацией «Семи дней до Мегиддо»

Писатель занимается новой версией сценария для картины
Сергей Лукьяненко
Сергей ЛукьяненкоИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Работа над экранизацией романа писателя и сценариста Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо» возобновляется. Об этом в интервью ТАСС сообщил сам автор.

«Да, я надеюсь, что это произойдет, потому что с этой экранизацией все получалось долго и сложно. Сейчас проект, в общем, реанимируется, и я работаю над новой версией сценария, опять же, адаптируя какие-то вещи, линии. Посмотрим, что из этого получится. Это довольно свежая книжка, точнее первая книга из цикла четырех книг. И мне кажется, что она одна из самых удачных у меня за последние годы», — сказал он.

Лукьяненко уточнил, что разговоры об экранизации книги идут с 2021 года. «В начале экранизацией занималась русская кинокомпания, которая планировала этот проект для Netflix. И, собственно говоря, он уже почти был в запуске, был написан сценарий. А потом Netflix из России ушел, и, соответственно, проект затормозился», — пояснил он.