Дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в откровенном бикини

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
29-летняя модель и актриса предстала на размещенном кадре, стоя боком к камере. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов.
Также девушка дополнила образ серебристым браслетом и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.
Ранее дочь Дольфа Лундгрена также похвасталась фигурой в бикини.