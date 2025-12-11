Ричмонд
Дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в откровенном бикини

Ида Лундгрен показала фигуру в черном бикини
Ида Лундгрен / фото: соцсети
Ида Лундгрен / фото: соцсети

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

29-летняя модель и актриса предстала на размещенном кадре, стоя боком к камере. Она позировала в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих ягодицы трусов.

Также девушка дополнила образ серебристым браслетом и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее дочь Дольфа Лундгрена также похвасталась фигурой в бикини.