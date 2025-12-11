Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально развелись

Тем не менее, в суде факт подачи заявления подтвердили, что вызвало новую волну обсуждений. За день до того, как информация о разводе попала в прессу, Богатырев разместил в личном блоге загадочный пост, в котором написал, что «только время расставит все по своим местам», сопроводив его образным текстом о переменах и неизбежном будущем.