Ума Турман похвалила русские бани в Нью-Йорке

Известная голливудская актриса Ума Турман поделилась впечатлениями о русских банях в Нью-Йорке. В видео, опубликованном в сторис в соцсети, звезда призналась, что это одно из ее любимых мест для отдыха и восстановления.
Актриса подчеркнула, что регулярно посещает бани и искренне советует их всем, кто уделяет внимание своему самочувствию и физической форме.
«Пытаюсь оставаться очень клевой в очень горячих русских банях», — с иронией заметила она.
Ранее дочь Умы Турман объяснила, почему мама запретила ей снимать обувь перед Тарантино.