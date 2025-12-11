Ричмонд
Ума Турман похвалила русские бани в Нью-Йорке

Актриса подчеркнула, что регулярно посещает бани
Ума Турман
Ума ТурманИсточник: Legion-Media.ru

Известная голливудская актриса Ума Турман поделилась впечатлениями о русских банях в Нью-Йорке. В видео, опубликованном в сторис в соцсети, звезда призналась, что это одно из ее любимых мест для отдыха и восстановления.

Актриса подчеркнула, что регулярно посещает бани и искренне советует их всем, кто уделяет внимание своему самочувствию и физической форме.

«Пытаюсь оставаться очень клевой в очень горячих русских банях», — с иронией заметила она.

Ранее дочь Умы Турман объяснила, почему мама запретила ей снимать обувь перед Тарантино.