Звезда «Универа» о требованиях к мужчинам: «Альфонсов я не рассматриваю»

Актриса Наталья Рудова заявила, что хочет обеспеченного партнера
Наталья Рудова
Наталья РудоваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Рудова в беседе с Super призналась, что сейчас одинока.

Знаменитость также раскрыла свои требования к мужчинам. Как подчеркнула актриса, для нее важно, чтобы партнер был обеспеченным и зарабатывал минимум как она. А максимум артистке хочется, чтобы возлюбленный получал больше нее, чтобы чувствовать себя уверенно.

«Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю», — отметила актриса.

До этого звезда призналась, что получает сообщения от женатых звезд. Она заявила, что в современном обществе «все понятия подменили», поэтому «никто ничего не боится». По словам артистки, ей пишут как женатые знаменитости, так и известные холостяки.

Ранее Наталья Рудова объяснила, почему не влюблялась в своих коллег из России.