Сигал представит документальный фильм об СВО через несколько недель

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал в течение двух месяцев представит свой документальный фильм о СВО мировой публике. Об этом он сообщил ТАСС.
«Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм “Во имя справедливости”. Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель», — сказал актер.
Сигал снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др. В 2016 году получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».