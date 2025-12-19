Ключом к успеху стала одержимость режиссера Кристофа Ганса компьютерной игрой. Он пять лет добивался прав на экранизацию. Получить их удалось лишь после того, как он отправил в Konami Corporation личное видеоинтервью. В нем режиссер подробно объяснил, что значит для него «Сайлент Хилл», и даже за свой счет отснял несколько пробных сцен с музыкой из игры.