Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джонни Депп снимется в англоязычной экранизации романа «Мастер и Маргарита»

Проект был анонсирован на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает журнал Variety.

«Депп готовится сыграть главную роль в англоязычной экранизации классического произведения русской литературы “Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова», — говорится в сообщении.

Проект был анонсирован на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.

В 2024 году свет увидела экранизация «Мастера и Маргариты» от режиссера Михаила Локшина. Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. На 38-й национальной кинематографической премии «Ника» фильм получил награды во всех семи представленных номинациях.

Продюсер проекта Игорь Толстунов рассказывал, что в мировом прокате за первую четверть 2025 года фильм собрал €1,5 млн. Картину показали примерно в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Позже ее смогли увидеть жители Латинской Америки и Африки.