Джонни Депп снимется в англоязычной экранизации романа «Мастер и Маргарита»

Продюсер проекта Игорь Толстунов рассказывал, что в мировом прокате за первую четверть 2025 года фильм собрал €1,5 млн. Картину показали примерно в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Позже ее смогли увидеть жители Латинской Америки и Африки.