Актер Валерий Баринов рассказал, что придает ему силы в 80 лет

Своим источником сил актер считает работу
Валерий Баринов на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба
Валерий Баринов на премьере фильма «Авиатор», фото: пресс-служба

Народный артист Российской Федерации Валерий Баринов рассказал, что дает ему сил в зрелом возрасте. Недавно актер театра и кино отметил 80-летний юбилей.

«А почему в моем возрасте у человека не может быть энергии? Да, жизнь прожита. К сожалению, очень быстро время летит. Не могу сказать, что промчалось оно как один день, но все же…» — поделился Баринов в интервью «ВМ».

Своим источником энергии актер, вопреки усталости, считает любимое дело — свою работу.

«Я очень люблю свою работу, вот она мне энергию и дает. Устаю ли? Конечно. На днях по телевизору посмотрел спектакль "Скрипка Ротшильда", в котором я играю уже 20 с лишним лет, и был потрясен мощью постановки и работой актеров. Получил удовольствие и в то же время немного расстроился — из-за того, что физически уже не такой, каким был раньше», — объяснил артист.

Ранее Валерий Баринов рассказал о своем отношении к нецензурной лексике.