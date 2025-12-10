Ричмонд
«Гарри Поттера смотреть не нужно»: Егор Бероев дал советы, как стать актером

Егор Бероев посоветовал не смотреть «Гарри Поттера» тем, кто хочет стать актером
Егор Бероев
Егор Бероев

Звезду фильмов «Турецкий гамбит» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Егора Бероева в эту среду 10 декабря можно было увидеть в школе № 33 Березовского. Он приехал, чтобы прочитать лекцию, как лектор общества «Знание», провел мастер-класс по выразительному чтению, а заодно ответил на вопросы детей. Так, например, Егор Бероев посоветовал не смотреть фильмы про волшебника Гарри Поттера детям, которые мечтают об актерской карьере.

«Чтобы стать актрисой, вам нужно заниматься танцем, движением. Очень важно быть в форме, следить за фигурой. Безусловно, бывают актрисы полные и это тоже здорово, — обратился Егор Бероев к одной из учениц, задавшей вопрос об актерской карьере. — Нужно уметь петь, заниматься музыкальной грамотой. Но еще для актрисы очень важно читать книги и смотреть фильмы — не только “Гарри Поттера”. Я бы даже сказал, что “Гарри Поттер” не нужен для того, чтобы стать актрисой. Нужно смотреть фильмы, которые нас чему-то учат. Я бы советовал посмотреть советские фильмы о Великой Отечественной войне. Потому что в них есть абсолютно все — как относиться к старшим, к женщине, к мужчине, к детям, к Родине».

Также Егор Бероев в шутку ответил на вопрос о том, есть ли роль, которую он никогда бы не согласился играть.

«Я многие роли не соглашаюсь играть. Я бы не стал играть роль, которая мне не нравится, и про которую я не понимаю, зачем я должен ее играть, — сказал актер. — Если говорить языком школьной программы, то я бы никогда не согласился играть Татьяну из “Евгения Онегина”».

Во время встречи Егор Бероев также признался, что если бы у него не получилось стать актером, то он бы занялся строительством домов. Помимо этого он признался, что не стал бы участвовать в продолжении шоу «Ледниковый период».

«Я никогда не принимаю участие в ток-шоу, но мне очень нравилась всегда эта программа — “Ледниковый период”. Нравилось делать маленькие истории на коньках, — сказал Егор Бероев. — Причем это очень тяжелый спорт. Тебе надо везти женщину весом в 60 кг на вытянутой руке на скорости 40−50 км/ч. Я не фигурист. Но я принимал участие в этом шоу больше других актеров — четыре раза. Это здорово! Но если бы еще раз предложили, то я бы уже не пошел».