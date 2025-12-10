Диана Пожарская показала новые фото со своим мужем Иваном Янковским. Супруги примерили несколько парных образов.
Они снялись в спортивной одежде. 35-летний актер примерил светло-коричневый костюм и светлую жилетку, а его супруга — серый брючный костюм с белой рубашкой и кедами. Пара дополнила образы черными солнцезащитными очками.
Также звезда сериала «Отель Элеон» позировала в темных джинсах, рубашке и толстовке с надписью: «Москва. Красная площадь». Янковский надел светлые джинсы, коричневую футболку и темно-синюю толстовку.
«Оставайтесь в уюте и веселье. С наступающими», — написала Пожарская.
Поклонники не скупились на комплименты звездной паре.
«Любимые», «Симпатичная пара. Ставлю лайк», «Самые красивые и классные», «Самая красивая пара в мире», «Одно удовольствие за вами наблюдать», «Как же вы дополняете друг друга», «Какие вы классные. Фотосессия бомбическая», «До чего же красивые и приятные глазу», «Моя любимая пара».
Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская в 2021 году сообщили о рождении сына Олега, которого назвали в честь деда артиста — советского актера Олега Янковского. Вскоре стало известно, что звезды тайно поженились.
Летом 2025 года Пожарскую заподозрили во второй беременности. Однако актриса опровергла слухи, показав стройную фигуру в обтягивающем платье.