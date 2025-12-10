Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Янковский снялся в парных образах с женой: «Самая красивая пара в мире»

Супруги восхитили поклонников новыми совместными снимками

Диана Пожарская показала новые фото со своим мужем Иваном Янковским. Супруги примерили несколько парных образов.

Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети
Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети

Они снялись в спортивной одежде. 35-летний актер примерил светло-коричневый костюм и светлую жилетку, а его супруга — серый брючный костюм с белой рубашкой и кедами. Пара дополнила образы черными солнцезащитными очками.

Также звезда сериала «Отель Элеон» позировала в темных джинсах, рубашке и толстовке с надписью: «Москва. Красная площадь». Янковский надел светлые джинсы, коричневую футболку и темно-синюю толстовку.

«Оставайтесь в уюте и веселье. С наступающими», — написала Пожарская.

Поклонники не скупились на комплименты звездной паре.

Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети
Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети

«Любимые», «Симпатичная пара. Ставлю лайк», «Самые красивые и классные», «Самая красивая пара в мире», «Одно удовольствие за вами наблюдать», «Как же вы дополняете друг друга», «Какие вы классные. Фотосессия бомбическая», «До чего же красивые и приятные глазу», «Моя любимая пара».

Напомним, Иван Янковский и Диана Пожарская в 2021 году сообщили о рождении сына Олега, которого назвали в честь деда артиста — советского актера Олега Янковского. Вскоре стало известно, что звезды тайно поженились.

Летом 2025 года Пожарскую заподозрили во второй беременности. Однако актриса опровергла слухи, показав стройную фигуру в обтягивающем платье.