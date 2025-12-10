Ричмонд
Путин наградил орденом Почета кинорежиссера Игоря Угольникова

Игорь Угольников получил награду «за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий»
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Российский президент Владимир Путин наградил орденом Почета кинорежиссера и продюсера Игоря Угольникова. Указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста документа, основанием для присвоения награды стало активное участие Угольникова «в реализации общественно значимых мероприятий».

Отметим, Игорь Угольников является основателем и гендиректором студии «Военфильм». Под его руководством был организован ряд военно-исторических акций и мероприятий.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Владимир Путин наградил актрису и художественного руководителя «Московского государственного театра РОСТА» в Царицыно Нонну Гришаеву орденом «За заслуги в культуре и искусстве».