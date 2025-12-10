Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер французский актер Роже Люмон, снимавшийся с Ришаром и де Фюнесом

Артист скончался на 92-м году жизни
Роже Люмон / фото: кадр из фильма
Роже Люмон / фото: кадр из фильма

Актер театра и кино, звезда популярных в СССР французских комедий Роже Люмон скончался в возрасте 91 год, сообщает Programme.

Причины смерти артиста не указываются.

Отметим, Люмон появился на экране с начала 1960-х годов. В списке работ — более 130 кинолент, в том числе немало культовых, которые хорошо известных российским зрителям.

В частности, он был экранным партнером актера Пьера Ришара в комедии «Рассеянный» и Луи де Фюнеса в «Жандарм в Нью-Йорке», снялся в детективе «Дама в очках с ружьем в автомобиле», в «Убийстве на улице Морг», в сериале с Эдрианом Полом «Горец».