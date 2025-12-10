Умер французский актер Роже Люмон, снимавшийся с Ришаром и де Фюнесом

Актер театра и кино, звезда популярных в СССР французских комедий Роже Люмон скончался в возрасте 91 год, сообщает Programme.
Причины смерти артиста не указываются.
Отметим, Люмон появился на экране с начала 1960-х годов. В списке работ — более 130 кинолент, в том числе немало культовых, которые хорошо известных российским зрителям.
В частности, он был экранным партнером актера Пьера Ришара в комедии «Рассеянный» и Луи де Фюнеса в «Жандарм в Нью-Йорке», снялся в детективе «Дама в очках с ружьем в автомобиле», в «Убийстве на улице Морг», в сериале с Эдрианом Полом «Горец».