Приют для животных, открытый Киану Ривзом, оказался фейком

Фото с открытием приюта Киану Ривза сгенерировано с помощью ИИ

Информация об открытии приюта актером Киану Ривзом оказалась фейком. На это обратил внимание Telegram-канал «Черный Треугольник».

Киану Ривз / фото: соцсети
Киану Ривз / фото: соцсети

Приюта Arch Haven не существует, а фотография с открытием была сгенерирована нейросетью. Это подтвердил сайт, специализирующийся на распознании контента, созданного искусственным интеллектом.

9 декабря сообщалось, что Киану Ривз открыл в США самый большой приют для собак и кошек в мире. Утверждалось, актер потратил $100 млн собственных денег на создание этого заведения.

Известно, что Киану Ривз занимается благотворительностью, но не афиширует это. К примеру, в январе 2022-го издание Daily Mail сообщало, что артист пожертвовал 70% своего гонорара за съемки в первом фильме научно-фантастической франшизы «Матрица» в фонд борьбы с лейкемией.

Ранее Киану Ривз спустя два года смог вернуть украденные из его дома ценности.