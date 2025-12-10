Приют для животных, открытый Киану Ривзом, оказался фейком

Информация об открытии приюта актером Киану Ривзом оказалась фейком. На это обратил внимание Telegram-канал «Черный Треугольник».
Приюта Arch Haven не существует, а фотография с открытием была сгенерирована нейросетью. Это подтвердил сайт, специализирующийся на распознании контента, созданного искусственным интеллектом.
9 декабря сообщалось, что Киану Ривз открыл в США самый большой приют для собак и кошек в мире. Утверждалось, актер потратил $100 млн собственных денег на создание этого заведения.
Известно, что Киану Ривз занимается благотворительностью, но не афиширует это. К примеру, в январе 2022-го издание Daily Mail сообщало, что артист пожертвовал 70% своего гонорара за съемки в первом фильме научно-фантастической франшизы «Матрица» в фонд борьбы с лейкемией.
Ранее Киану Ривз спустя два года смог вернуть украденные из его дома ценности.