Приют для животных, открытый Киану Ривзом, оказался фейком

Известно, что Киану Ривз занимается благотворительностью, но не афиширует это. К примеру, в январе 2022-го издание Daily Mail сообщало, что артист пожертвовал 70% своего гонорара за съемки в первом фильме научно-фантастической франшизы «Матрица» в фонд борьбы с лейкемией.