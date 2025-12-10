Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур показала свою подросшую дочь. Актриса сняла годовалую Луизу во время прогулки и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я хочу съесть ее», — написала артистка.
Знаменитость в сентябре 2024 года стала многодетной матерью. Звезда отмечала, что последняя беременность была самой тяжелой, поскольку ей приходилось «гоняться» за старшими детьми. Но зато артистка смогла быстро вернуть свою фигуру. Мур через четыре месяца после родов вышла в свет в обтягивающем платье, впечатлив поклонников. По словам звезды, ей была не нужна дополнительная физическая активность — хватило заботы о детях.
Певица замужем за солистом фолк-рок-группы «Dawes» Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда родила первенца, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея. И 18 октября 2022 года в семье произошло пополнение. У супругов появился сын Оскар Беннетт.
