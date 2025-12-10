Звезда фильма «Спеши любить» показала свою подросшую дочь

Знаменитость в сентябре 2024 года стала многодетной матерью. Звезда отмечала, что последняя беременность была самой тяжелой, поскольку ей приходилось «гоняться» за старшими детьми. Но зато артистка смогла быстро вернуть свою фигуру. Мур через четыре месяца после родов вышла в свет в обтягивающем платье, впечатлив поклонников. По словам звезды, ей была не нужна дополнительная физическая активность — хватило заботы о детях.