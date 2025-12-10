Поместье Касл-хилл на берегу залива Ипсвич использовалось в фильме для съемок сцен, действие которых происходит в Европе. Его роскошные интерьеры и ухоженные сады превратились в Париж. Здесь снималась сцена, где Эми (Флоренс Пью) и Лори (Тимоти Шаламе) весело проводят время на светском приеме, а также момент, когда Фред Вон (Дэш Барбер) делает Эми предложение. Интересно, что бывшая комната шофера в поместье была переоборудована под парижскую художественную студию Эми, где она оттачивает свое мастерство.