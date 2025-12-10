Картина, номинированная на шесть премий «Оскар», переносит зрителя в мир сестер Марч, чья история взросления разворачивается на фоне Гражданской войны в США. Чтобы воссоздать дух романа Луизы Мэй Олкотт, съемочная группа во главе с режиссером Гретой Гервиг отправилась в штат Массачусетс — там, в городке Конкорд, жила писательница и происходили основные события книги. В статье рассказываем о ключевых локациях, где снимали фильм «Маленькие женщины».
Локации, где снимали фильм «Маленькие женщины»
Съемки проходили осенью 2018 года, и золотая листва Новой Англии стала естественной декорацией к истории сестер Марч. Основные локации были сосредоточены в штате Массачусетс, в городах и поселках, хранящих дух американской истории. Каждая локация — от частных резиденций в Конкорде до величественных поместий на побережье — была выбрана для передачи определенного настроения и периода жизни героинь.
Улица Эпплтон (Конкорд)
На этой тихой, вымощенной булыжником улочке в Конкорде была снята одна из самых радостных сцен фильма: Джо (Сирша Ронан) ликует и бежит домой после того, как успешно продала свой первый рассказ издателю. Улица Эпплтон с ее историческими домами, многие из которых были построены еще в XVIII—XIX веках, идеально передает атмосферу маленького городка времен Гражданской войны. Этот момент стал визуальным воплощением творческой свободы и первого профессионального успеха Джо.
Касл-хилл — поместье Крейна (Ипсвич)
Поместье Касл-хилл на берегу залива Ипсвич использовалось в фильме для съемок сцен, действие которых происходит в Европе. Его роскошные интерьеры и ухоженные сады превратились в Париж. Здесь снималась сцена, где Эми (Флоренс Пью) и Лори (Тимоти Шаламе) весело проводят время на светском приеме, а также момент, когда Фред Вон (Дэш Барбер) делает Эми предложение. Интересно, что бывшая комната шофера в поместье была переоборудована под парижскую художественную студию Эми, где она оттачивает свое мастерство.
Гарвардская унитарианская универсалистская церковь (Гарвард)
Церковь, построенная в XIX веке, появилась в эпизодической, но важной для характеристики сестер Марч сцене. После того как героини приносят рождественский завтрак обездоленной семье Хаммель, они идут домой мимо этой церкви. Строгая и элегантная архитектура здания помогает воссоздать образ типичного новоанглийского поселения 1860-х годов, подчеркивая скромность и добродетельность семьи Марч.
Частная резиденция (Конкорд)
Уединенная частная резиденция, спрятанная от посторонних глаз, стала ключевой локацией для съемок дома Лоренсов — богатых соседей семьи Марч. У пруда на территории резиденции разворачиваются две знаковые сцены: катание на коньках, которое сближает Джо и Лори, и трогательный момент, где Джо дарит Лори кольцо как символ их дружбы. Создатели фильма специально искали место с водоемом, который зимой замерзает, чтобы добиться максимальной естественности.
Гротон-хиллз (Гротон)
Живописные холмы в окрестностях Гротона стали фоном для одной из самых драматичных и эмоциональных сцен в фильме. На фоне осеннего пейзажа Лори признается Джо в любви и делает ей предложение, а затем получает отказ. Открытые пространства, усыпанные осенней листвой, подчеркивают одновременно красоту и болезненность этого момента, одиночество героев и перелом в их отношениях.
Интересные факты о фильме «Маленькие женщины»
Создание фильма было наполнено творческими решениями, импровизацией и вниманием к деталям, которые делают эту экранизацию уникальной. Вот некоторые любопытные факты о производстве:
Грета Гервиг сознательно отошла от хронологического порядка книги, переплетая сцены из юности и взрослой жизни сестер. Этот подход позволил создать эмоциональные контрасты и подчеркнуть, как прошлое формирует их настоящее.
Художник по костюмам Жаклин Дюрран, лауреат премии «Оскар», подобрала для каждой сестры индивидуальную цветовую палитру: теплые землистые тона для Джо, нежно-розовые и голубые для Мег, холодные пастельные для Эми и теплые красные для Бет. Для Джо и Лори были созданы одинаковые жилетки, чтобы визуально подчеркнуть их дружбу и то, как они делятся одеждой.
Тимоти Шаламе активно импровизировал в сцене предложения Джо, что придало моменту эмоциональность и естественность. А монолог Эми о браке как экономической сделке был доработан при участии Мэрил Стрип, которая глубоко исследовала положение женщин той эпохи.
Четырех сестер-американок из Массачусетса сыграли актрисы из разных стран: Сирша Ронан (Ирландия), Эмма Уотсон (Великобритания), Флоренс Пью (Великобритания) и Элайза Сканлен (Австралия). При этом они сумели создать удивительно убедительное и органичное семейное единство.
Фильм снимали в октябре — декабре 2018 года, что позволило запечатлеть естественную смену сезонов — золотая осень уступает место первому снегу. Это стало своеобразной метафорой взросления героинь и течения времени.