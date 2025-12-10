В начале пути Дункан получал второстепенные и эпизодические роли, часто связанные с его физической силой. Он появлялся в «Дерзкие и красивые», «Принц из Беверли-Хиллз», «Женаты… с детьми». Но решающим стал 1998 год, когда он сыграл в блокбастере «Армагеддон». Там он работал вместе с Брюсом Уиллисом, который заметил талант актера и позже помогал ему в карьере.