Хиро Файнс-Тиффин известен по роли Хардина Скотта в серии фильмов «После», а также по работам в исторических и независимых проектах. Анонс его участия в сериале «Молодой Шерлок» Гая Ричи открыл новую страницу в карьере актера. Разбираемся, каким был его путь в индустрию, чем он выделяется среди молодых артистов и почему именно ему доверили роль одного из самых узнаваемых персонажей мировой литературы.