В Белоруссии начались показы фильмов-участников «Бриллиантовой бабочки»

«Глобализм — это когда все одинаковые, все похожи друг на друга. А ["Бриллиантовая бабочка"] — это как раз попытка каждой из стран, которые не хотят быть похожими на других, хотят остаться со своей уникальной идентичностью — культурной, национальной, религиозной. Мы хотим быть такими, какие мы есть. Мы не хотим под кого-то подстраиваться», — сказал он.