В Белоруссии начались показы фильмов-участников «Бриллиантовой бабочки»

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Серия бесплатных кинопоказов фильмов-участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» стартовала в белорусской столице. Мероприятие организовано в кинотеатре «Москва», передает корреспондент ТАСС с места события.
Церемонию открытия в центре Минска посетили десятки жителей города и его гостей. Кинопоказы будут проходить до 11 декабря включительно. В программу вошли фильмы «Черный замок» (реж. Кирилл Кузин), «Махтумкули» (реж. Музаффархан Эркинов), «Двое в одной жизни, не считая собаки»(реж. Андрей Зайцев), «Потанцуйте с мамой!» (реж. Дастан Мадалбеков) и «Лесной царь» (реж. Горан Радованович).
Российский режиссер Андрей Зайцев в беседе с журналистами отметил, что премия «Бриллиантовая бабочка» создана в противовес глобалистской повестке, которая идет с Запада.
«Глобализм — это когда все одинаковые, все похожи друг на друга. А ["Бриллиантовая бабочка"] — это как раз попытка каждой из стран, которые не хотят быть похожими на других, хотят остаться со своей уникальной идентичностью — культурной, национальной, религиозной. Мы хотим быть такими, какие мы есть. Мы не хотим под кого-то подстраиваться», — сказал он.
В свою очередь режиссер Музаффархан Эркинов из Узбекистана подчеркнул значимость международного сотрудничества. «В наше время нужно развивать и духовность, и культуру. Исторические фильмы нужны, чтобы воспитывать молодежь, чтобы она знала свои корни. “Бриллиантовая бабочка” помогает развивать духовность и мораль», — указал он.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Показы организованы Российским фондом культуры при поддержке «Роскино» и Министерства культуры РФ.
В этот же день в Минске состоялся круглый стол на тему «Киномосты дружбы: международное сотрудничество в киноиндустрии». Его участники обсудили, каким образом киноиндустрия выстраивает диалог между братскими народами и как фестивальные площадки могут стать катализатором реальных совместных кинопроизводств. Они также обменялись опытом и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества.
О премии
Лауреаты Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» были награждены 27 ноября в театре «Мастерская “12”». Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — присуждена победителям в 12 номинациях.
С инициативой учреждения премии выступил председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.
Открытые кинопоказы фильмов — участников премии ранее прошли в 12 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Луганске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Казани, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Владивостоке и Екатеринбурге, а также в Индии (Нью-Дели).