Никита Кологривый рассказал, что, как и многие творческие люди, страдал от депрессии. 31-летний актер отметил, что он не знает, как бороться с этим состоянием. Однако он даже не собирается разбираться в этой теме.
«Конечно, было и у меня — чувство, знакомое каждому творческому человеку: и мужчинам, и женщинам. Но как с этим бороться — понятия не имею. Вообще, это не мое — разбираться в мужских депрессиях. Лучше обратитесь к Юнгу или Фрейду. Или хотя бы более умного артиста спросите. Я все-таки больше про чувствовать, нежели думать», — заявил звезда сериала «Комбинация» в интервью изданию «Собака.ru».
На публике Кологривый всегда выглядит веселым и беспечным человеком. Актер признается, что старается дарить людям радость и отвлекать их от жизненных трудностей.
«Представьте: вокруг царит тьма, но появляется человек, что-то делает, и у всех вокруг, пусть и на секунду, но притупляется ощущение безысходности — все начинают радоваться и хохотать. Вот я пытаюсь быть таким человеком. Моя любимая привычка: улыбнись — привыкнешь. Развеселись — привыкнешь», — подчеркнул артист.
Кологривый также высказался о своих отрицательных персонажах. Например, в третьем сезоне сериала «Метод» он сыграл маньяка. По словам звезды, как только заканчивается работа, он снова становится самим собой.
«Заканчивается мотор — и все, я снова для всех друг и товарищ. Вообще, есть такая тенденция: артисты, играющие плохих, в жизни добрейшие люди, а те, кто божьи одуванчики в кадре, про них потом интересные вещи узнаются. У всех есть скелеты в шкафу, просто большинство невероятно боится, чтобы они были замечены», — заключил актер.
Ранее Кологривого похвалили за теплое общение со зрителями после спектакля.