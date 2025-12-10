Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кологривый — о депрессии: «Понятия не имею, как с этим бороться»

Актер также признался, что старается дарить людям радость
Никита Кологривый на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба
Никита Кологривый на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба

Никита Кологривый рассказал, что, как и многие творческие люди, страдал от депрессии. 31-летний актер отметил, что он не знает, как бороться с этим состоянием. Однако он даже не собирается разбираться в этой теме.

«Ко­нечно, было и у меня — чувство, знакомое каждому творческому человеку: и мужчинам, и женщинам. Но как с этим бороться — понятия не имею. Вообще, это не мое — разбираться в мужских депрессиях. Лучше обратитесь к Юнгу или Фрейду. Или хотя бы более умного артиста спросите. Я все-таки больше про чувствовать, нежели думать», — заявил звезда сериала «Комбинация» в интервью изданию «Собака.ru».

На публике Кологривый всегда выглядит веселым и беспечным человеком. Актер признается, что старается дарить людям радость и отвлекать их от жизненных трудностей.

«Представьте: вокруг царит тьма, но появляется человек, что-то делает, и у всех вокруг, пусть и на секунду, но притупляется ощущение безысходности — все начинают радоваться и хохотать. Вот я пытаюсь быть таким человеком. Моя любимая привычка: улыбнись — привыкнешь. Развеселись — привыкнешь», — подчеркнул артист.

Кологривый также высказался о своих отрицательных персонажах. Например, в третьем сезоне сериала «Метод» он сыграл маньяка. По словам звезды, как только заканчивается работа, он снова становится самим собой.

«Заканчивается мотор — и все, я снова для всех друг и товарищ. Вообще, есть такая тенденция: артисты, играющие плохих, в жизни добрейшие люди, а те, кто божьи одуванчики в кадре, про них потом интересные вещи узнаются. У всех есть скелеты в шкафу, просто большинство невероятно боится, чтобы они были замечены», — заключил актер.

Ранее Кологривого похвалили за теплое общение со зрителями после спектакля. 