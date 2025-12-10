Ричмонд
Звезду «Очень странных дел» засняли с мужем и дочерью на прогулке

Актриса Милли Бобби Браун вышла на публику с мужем и дочерью

Звезду «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун, вышла на публику с мужем и дочерью. Об этом сообщает Dailу Mail.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови с дочерью на прогулке
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови с дочерью на прогулкеИсточник: Legion-Media.ru

21-летняя актриса была одета в объемное пальто, в которое укутала маленькую дочь. За руку Милли Бобби Браун держала своего мужа. Пара гуляла по городу и обнималась.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови поженились в мае 2024 года. В сентябре 2024 года у них состоялась вторая свадебная церемония в Тоскане.

В марте 2025 года знаменитость призналась, что живет на ферме с 62 животными. Всего Браун ухаживает за 25 сельскохозяйственными животными, 23 собаками, которые живут исключительно на улице, и еще десятью домашними собаками и четырьмя кошками.

Ранее Милли Бобби Браун вышла на публику в кружевном платье.