Мила Кунис пожаловалась на неблагодарных соседей

Голливудская актриса Мила Кунис призналась, что возглавила Ассоциацию домовладельцев. Об этом сообщает издание New York Post.
Знаменитость рассказала, что регулярно выслушивает жалобы от соседей. Актриса намекнула, что расстраивается из-за того, что не слышит благодарности от людей.
«Все только и делают, что жалуются. Я постоянно получаю одни только жалобы. Никто никогда не говорит: “Знаете что? Большое вам спасибо”. Ни за что!» — поделилась артистка.
По словам знаменитости, ей пришлось написать сообщение подруге из соседнего дома, попросив ее ответить на электронное письмо словом «спасибо».
