Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мила Кунис пожаловалась на неблагодарных соседей

Актриса заявила, что возглавляет Ассоциацию домовладельцев в своем районе
Мила Кунис
Мила КунисИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Мила Кунис призналась, что возглавила Ассоциацию домовладельцев. Об этом сообщает издание New York Post.

Знаменитость рассказала, что регулярно выслушивает жалобы от соседей. Актриса намекнула, что расстраивается из-за того, что не слышит благодарности от людей.

«Все только и делают, что жалуются. Я постоянно получаю одни только жалобы. Никто никогда не говорит: “Знаете что? Большое вам спасибо”. Ни за что!» — поделилась артистка.

По словам знаменитости, ей пришлось написать сообщение подруге из соседнего дома, попросив ее ответить на электронное письмо словом «спасибо».

Ранее Мила Кунис объяснила, почему так редко снимается в кино.