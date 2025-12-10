74-летняя Джейн Сеймур заявила, что чувствует себя на 40 лет

Звезда сериала «Доктор Куинн: Женщина-врач» Джейн Сеймур рассказала о самочувствии в 74 года. Новое интервью со звездой опубликовало издание People.
По словам актрисы, она чувствует себя скорее на 40, чем на 74, и по-прежнему «очень сексуально активна».
Знаменитость уверена, что она должна стать для женщин образцом для подражания в жизни после 70 лет.
«И когда я произношу слово “70”, я совсем не чувствую себя старой», — заверяет она.
Сеймур была замужем четыре раза. С 2023 года она состоит в отношениях с бывшим врачом скорой помощи Джоном Замбетти — их взрослые дети устроили им свидание вслепую. При этом до встречи с 78-летним мужчиной она клялась не заводить новых отношений.
«Он замечательный, особенный мужчина. И играет в рок-группе уже шестьдесят лет», — хвастается Сеймур.
Ранее Джейн Сеймур ответила на слухи о пластике.