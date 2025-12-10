Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

74-летняя Джейн Сеймур заявила, что чувствует себя на 40 лет

Актриса уверена, что она должна стать для женщин образцом для подражания в жизни после 70 лет
Джейн Сеймур
Джейн СеймурИсточник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Доктор Куинн: Женщина-врач» Джейн Сеймур рассказала о самочувствии в 74 года. Новое интервью со звездой опубликовало издание People.

По словам актрисы, она чувствует себя скорее на 40, чем на 74, и по-прежнему «очень сексуально активна».

Знаменитость уверена, что она должна стать для женщин образцом для подражания в жизни после 70 лет.

«И когда я произношу слово “70”, я совсем не чувствую себя старой», — заверяет она.

Сеймур была замужем четыре раза. С 2023 года она состоит в отношениях с бывшим врачом скорой помощи Джоном Замбетти — их взрослые дети устроили им свидание вслепую. При этом до встречи с 78-летним мужчиной она клялась не заводить новых отношений.

«Он замечательный, особенный мужчина. И играет в рок-группе уже шестьдесят лет», — хвастается Сеймур.

Ранее Джейн Сеймур ответила на слухи о пластике.