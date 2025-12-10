Ричмонд
Бондарчук объяснил, зачем в «Буратино» использовали технологию захвата движения

Создатели «Буратино» стремились передать необычные способности героя и добиться динамичных сцен

Генеральный продюсер фильма «Буратино» и исполнитель роли Карабаса Федор Бондарчук рассказал, почему создатели картины решили применить технологию захвата движения (motion capture), пишет 1tv.ru.

Он отметил, что этот подход позволил значительно расширить визуальные возможности фильма и передать фантазийные элементы, которые невозможно было бы реализовать иначе.

По словам Бондарчука, персонаж в ленте выполняет действия, требующие высокой пластичности: он перемещается на серфе, взаимодействуя с человеческими руками, вращается, переворачивается и теряет части тела — все это стало возможным благодаря motion capture.

Главную роль в новой адаптации сыграла Виталия Корниенко. Выход фильма в широкий прокат запланирован на 1 января.

Ранее Федор Бондарчук назвал самого страшного злодея в российском кино.