Фильм о создании спортивной драмы «Рокки» выйдет в России

Биографическая драма «Рокки – это я» стартует в российском прокате осенью 2026 года
Энтони Ипполито на съемках фильма «Рокки – это я»
Энтони Ипполито на съемках фильма «Рокки – это я»Источник: Legion-Media.ru

Биографическая драма «Рокки — это я», рассказывающая о создании культового фильма «Рокки», выйдет в прокат в России. Об этом стало известно на презентации компании «Экспонента», которая прошла в рамках Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

По сюжету, актер-неудачник с частично парализованным лицом и дефектом речи Сильвестр Сталлоне пишет сценарий к фильму, которым заинтересовалась крупная киностудия. Сталлоне готов продать свой фильм, но только при условии, что сам сыграет главную роль.

Постановкой фильма «Рокки — это я» занимался оскароносный режиссер и сценарист Питер Фаррелли («Зеленая книга»). Роль молодого Сильвестра Сталлоне исполнил американский актер Энтони Ипполито, который ранее играл молодого Аль Пачино в сериале «Предложение», рассказывающем о создании «Крестного отца».

Дата мировой премьеры фильма «Рокки — это я» еще неизвестна, но по сообщению компании «Экспонента», фильм выйдет в России одновременно со всем миром в ноябре 2026 года.