«Один хороший день» (2025) — легкая комедия о жизни провинциалки, застрявшей во времени. В главных ролях — Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Гоша Куценко, Олеся Железняк и др. В центре сюжета Катя — обычная провинциалка из небольшого поселка Жупа, которая мечтает стать модельером. Однажды мама попыталась выдать Катю замуж, и это стало последней каплей. Девушка решает уехать в Москву, чтобы начать все с чистого листа. Но планы рушатся: Катя попадает в странную временную петлю и каждый день просыпается в той же самой Жупе. Чтобы выбраться из этого коллапса, ей предстоит лучше узнать свой поселок и его жителей.
Жупа — вымышленный поселок, на самом деле его не существует. В статье расскажем, где снимали фильм и улочки какого города стали олицетворением Жупы.
Локации, где снимали фильм «Один хороший день»
Режиссер Кирилл Белевич очень долго искал локацию, но в итоге остановился на городе Касимов в Рязанской области. Также часть сцен снимали в Москве. Расскажем обо всех локациях подробно.
Город Касимов, Рязанская область
Город Касимов в Рязанской области стал главной локацией для съемок комедии «Один хороший день». Режиссер Кирилл Белевич признавался, что раньше не слышал о Касимове, но был впечатлен его красотой: излучина Оки, живописные холмы и особая атмосфера города. «А еще здесь живут удивительные люди: приветливые, дружелюбные. Мне кажется, вы счастливые люди, не заражены московской суетой», — отмечал в интервью Белевич.
Для съемок использовали ключевые точки города: улицу Советскую с ее старинными домами, площадь Соборную и деревню Уланова Гора Касимовского района. Именно эти места стали олицетворением вымышленного поселка Жупа, придав фильму
Москва
Некоторые сцены фильма «Один хороший день» снимались в Москве. Столица стала фоном для эпизодов, связанных с мечтой Кати о новой жизни и её попытками вырваться из провинциальной рутины. Город использовали как контраст к спокойному Касимову: шумные улицы, вокзалы и городские пейзажи подчеркивают стремление героини к переменам и масштаб ее планов.
Интересные факты о съемках фильма «Один хороший день»
Съемки комедии «Один хороший день» были полны интересных деталей и забавных историй.
Вот самые заметные факты:
В необычной роли в фильме появилась певица Наташа Королева. По сценарию она выступала на праздновании Дня города — была написана специально для нее.
В деревне Уланова Гора съемочная группа арендовала три дачных домика на окраине.
Картину снимали так, чтобы премьера совпала с Международным Женским днем. Все удалось: фильм вышел на экраны 6 марта 2025 года.
В фильме три главные женские роли — дочери, мамы и бабушки. Их исполнили Анастасия Талызина, Ирина Пегова и Раиса Рязанова.