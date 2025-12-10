«Один хороший день» (2025) — легкая комедия о жизни провинциалки, застрявшей во времени. В главных ролях — Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Гоша Куценко, Олеся Железняк и др. В центре сюжета Катя — обычная провинциалка из небольшого поселка Жупа, которая мечтает стать модельером. Однажды мама попыталась выдать Катю замуж, и это стало последней каплей. Девушка решает уехать в Москву, чтобы начать все с чистого листа. Но планы рушатся: Катя попадает в странную временную петлю и каждый день просыпается в той же самой Жупе. Чтобы выбраться из этого коллапса, ей предстоит лучше узнать свой поселок и его жителей.