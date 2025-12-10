Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте

Актриса Блейк Лайвли вышла на публику в платье с декольте

Голливудская актриса Блейк Лайвли впервые за долгое время появилась на публике в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость появилась на открытии поп-апа в Нью-Йорке, где представила коллаборацию своего косметического бренда Blake Brown с маркой Stoney Clover Lane. Голливудская актриса выбрала для мероприятия красное платье с декольте, коричневые туфли со змеиным принтом и украшения с изумрудами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью и розовой помадой.

Ранее Блейк Лайвли обвинили в попытке шантажа Тейлор Свифт.