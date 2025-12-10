Блейк Лайвли впервые за долгое время вышла в свет в платье с декольте

Знаменитость появилась на открытии поп-апа в Нью-Йорке, где представила коллаборацию своего косметического бренда Blake Brown с маркой Stoney Clover Lane. Голливудская актриса выбрала для мероприятия красное платье с декольте, коричневые туфли со змеиным принтом и украшения с изумрудами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями, тушью и розовой помадой.