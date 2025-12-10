Хайди Клум показала фигуру в полупрозрачном платье с декольте

Модель и телеведущая Хайди Клум продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя звезда позировала перед камерой в белом полупрозрачном макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила образ пушистой длинной накидкой. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем на берегу океана.
На прошлой неделе знаменитость стала лицом новой праздничной коллекции бренда Calzedonia. Супермодель примерила бордовое боди с глубоким декольте, которое дополнили кожаные микрошорты в тон, кружевные колготки и туфли на каблуках. Телеведущей уложили распущенные волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.
Ранее Хайди Клум снялась топлес.