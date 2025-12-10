Екатерина Боярская поделилась новыми кадрами, которые стали поводом для обсуждений в сети. 27-летняя внучка Михаила Боярского снялась в шелковом мини-платье бирюзового цвета на тонких бретелях с глубоким декольте, а также в босоножках на каблуках.