Екатерина Боярская поделилась новыми кадрами, которые стали поводом для обсуждений в сети. 27-летняя внучка Михаила Боярского снялась в шелковом мини-платье бирюзового цвета на тонких бретелях с глубоким декольте, а также в босоножках на каблуках.
Девушка распустила длинные волосы и завила их в кудри, а также сделала яркий макияж. Она позировала в номере с белоснежными стенами и диванами. Поклонников Боярской восхитили ее новые снимки.
«Богиня наша», «Красивое платье, и очень шикарная фигура», «Просто превосходная», «Богиня! Несравненная Афродита», «Срочно в кино надо вам», «Красотка! Нереально шикарная фотосессия!», «Шикарное платье на великолепно-сексуальной фигуре», — писали подписчики.
Екатерина Боярская — старшая внучка Михаила Боярского. Она родилась в первом браке Сергея Боярского, сына артиста. Девушка строит музыкальную карьеру и уже выпустила несколько песен. Боярская любит публиковать фото в откровенных образах, за что ее часто критикуют.
Ранее даже были слухи о том, что наследница звездной семьи приняла участие в съемках фильма для взрослых. Однако Боярская опровергла эту информацию.
До этого Екатерина Боярская снялась в дерзком образе. Она продемонстрировала пирсинг в пупке и татуировки на теле.