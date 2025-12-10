Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Срочно в кино»: 27-летняя внучка Боярского снялась в шелковом платье с декольте

Екатерина Боярская снялась в мини-платье с глубоким декольте

Екатерина Боярская поделилась новыми кадрами, которые стали поводом для обсуждений в сети. 27-летняя внучка Михаила Боярского снялась в шелковом мини-платье бирюзового цвета на тонких бретелях с глубоким декольте, а также в босоножках на каблуках.

Екатерина Боярская, фото: соцсети
Екатерина Боярская, фото: соцсети

Девушка распустила длинные волосы и завила их в кудри, а также сделала яркий макияж. Она позировала в номере с белоснежными стенами и диванами. Поклонников Боярской восхитили ее новые снимки.

Екатерина Боярская, фото: соцсети
Екатерина Боярская, фото: соцсети

«Богиня наша», «Красивое платье, и очень шикарная фигура», «Просто превосходная», «Богиня! Несравненная Афродита», «Срочно в кино надо вам», «Красотка! Нереально шикарная фотосессия!», «Шикарное платье на великолепно-сексуальной фигуре», — писали подписчики.

Екатерина Боярская — старшая внучка Михаила Боярского. Она родилась в первом браке Сергея Боярского, сына артиста. Девушка строит музыкальную карьеру и уже выпустила несколько песен. Боярская любит публиковать фото в откровенных образах, за что ее часто критикуют.

Екатерина Боярская, фото: соцсети
Екатерина Боярская, фото: соцсети

Ранее даже были слухи о том, что наследница звездной семьи приняла участие в съемках фильма для взрослых. Однако Боярская опровергла эту информацию.

До этого Екатерина Боярская снялась в дерзком образе. Она продемонстрировала пирсинг в пупке и татуировки на теле.