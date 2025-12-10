Ричмонд
Продюсер Мао: совместные кинопроекты помогут наладить мосты между США и Россией

В пример президент кинокомпании Studio Mao привел грядущий фильм со Стивеном Сигалом в главной роли, который будет сниматься в нескольких странах
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Legion-Media.ru

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао уверен, что совместные кинопроекты помогут наладить мосты между США и Россией. В пример он привел грядущий фильм со Стивеном Сигалом в главной роли, который будет сниматься в нескольких странах.

«Один из сценариев у нас сейчас находится в разработке, мы договорились с компанией уже на распространение этого фильма. Это большой успех. Это будет экшен-драма. Часть будет сниматься в России, но команда у нас будет многонациональная. Такие проекты позволяют настроить диалог и работать вместе в сотрудничестве, это создает новые возможности не только для контента, но и для налаживания мостов между странами — США и Россией», — сказал продюсер в рамках пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Мао начинал карьеру как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Был продюсером короткометражного фильма «Кожа» (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный фильм».