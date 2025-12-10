Продюсер Мао: совместные кинопроекты помогут наладить мосты между США и Россией

«Один из сценариев у нас сейчас находится в разработке, мы договорились с компанией уже на распространение этого фильма. Это большой успех. Это будет экшен-драма. Часть будет сниматься в России, но команда у нас будет многонациональная. Такие проекты позволяют настроить диалог и работать вместе в сотрудничестве, это создает новые возможности не только для контента, но и для налаживания мостов между странами — США и Россией», — сказал продюсер в рамках пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.