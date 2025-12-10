Ричмонд
Путин пообещал обсудить с Бегловым поддержку «Ленфильма»

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу поддержки «Ленфильма».

Кинорежиссер Александр Сокуров попросил президента поддержать «Ленфильм», поскольку студия находится в очень непростом положении. В начале декабря Путин подписал указ о передаче киностудии «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга.

«Это очень важный вопрос, но, по-моему, вы же когда-то и ставили в том числе и передо мной вопрос, чтобы городу передать. Мы это и сделали как раз… Я и с губернатором переговорю, если нужна будет ему какая-то поддержка», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что «Ленфильм» должен быть площадкой, открытой для творчества.

Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Эта традиционная встреча проходит в преддверии Дня прав человека, который отмечается во всем мире 10 декабря.